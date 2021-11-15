توثيق “الشُّرف” اسم منقية ولي العهد عبر منصة “سَمهّا”

أعلن نادي الإبل عن توثيق “الشُّرف” اسم منقية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر منصة سَمهّا الإلكترونية.
وكشف النادي اليوم (الاثنين) عن توثيق “النايفات” اسم منقية وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود.
يُذكر أن “سَمهّا” هي منصة إلكترونية مختصة باقتناء الأسماء والشعارات للإبل، بهدف إيجاد هوية لكل منقية أو فردية، تكون معتمدة في كل التعاملات والمخاطبات الرسمية، والمشاركات الخارجية.
رسمياً|
المهندس بندر القحطاني المدير التنفيذي لـ #نادي_الإبل يعلن توثيق «الشُّرف» أسم منقية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبر منصة سَمهّا الإلكترونية. pic.twitter.com/8fjicw5BHq
— نادي الإبل (@CamelClub) November 14, 2021
رسمياً|
يعلن #نادي_الإبل عن توثيق “النايفات” أسم منقية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية عبر منصة سَمهّا الإلكترونية. pic.twitter.com/BwCZk1ig4e
— نادي الإبل (@CamelClub) November 15, 2021
وفق “أخبار 24”.