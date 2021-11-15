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اخبار رياضية > توثيق “الشُّرف” اسم منقية ولي العهد عبر منصة “سَمهّا”
15/11/2021   11:21 م

توثيق “الشُّرف” اسم منقية ولي العهد عبر منصة “سَمهّا”

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أعلن نادي الإبل عن توثيق “الشُّرف” اسم منقية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر منصة سَمهّا الإلكترونية.

وكشف النادي اليوم (الاثنين) عن توثيق “النايفات” اسم منقية وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود.

يُذكر أن “سَمهّا” هي منصة إلكترونية مختصة باقتناء الأسماء والشعارات للإبل، بهدف إيجاد هوية لكل منقية أو فردية، تكون معتمدة في كل التعاملات والمخاطبات الرسمية، والمشاركات الخارجية.

وفق “أخبار 24”.

توثيق “الشُّرف” اسم منقية ولي العهد عبر منصة “سَمهّا”

اخبار رياضية
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