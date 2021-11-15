خلال تدشينه معرض "رسالة للعالمين".. السديس: حريصون على تفعيل دور المرأة في خدمة القاصدات

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم (الإثنين)، حرص الرئاسة العامة لشؤون الحرمين على تعزيز دور المرأة في الحرمين الشريفين وتمكينها من خدمة القاصدات في العديد من المجالات الدعوية والإرشادية والتوجيهية والعلمية في ضوء الضوابط الشرعية.
جاء ذلك خلال تدشين “السديس” للمعرض الثقافي “رسالة للعالمين”، الذي يشرح العديد من المبادرات والبرامج النوعية للترجمة النسائية، ومنها مبادرات: تعليمهم إحسان، وربيع الشهور، وما استطعتم، مسك القيم، وبلغتكم.
وأكد “السديس” أن المعرض الثقافي هدفه الاستراتيجي تسليط الضوء على الترجمة النسائية وإبراز خدماتها ومشاريعها وإنجازاتها والدور الفاعل في خدمة قاصدات الحرمين الشريفين.
وفق “أخبار 24”.