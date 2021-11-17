“الصناعة والثروة المعدنية” تعلن بدء التسجيل في مبادرة تدريب 1400 سعودي كمسؤولين في المحاجر والكسارات

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس (الثلاثاء)، بدء التسجيل في مبادرة تدريب 1400 سعودي وتوظيفهم كمسؤولين في المحاجر والكسارات، وذلك بتدشين البوابة الإلكترونية للمبادرة.
وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، إن البرنامج يهدف إلى ترجمة العلاقة بين الوزارة والمستثمرين إلى واقع حقيقي وخلق فرص وظيفية لأبناء الوطن، وجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، في ظل الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين.
وأضاف المديفر أن البرنامج يستغرق قرابة الـ3 أشهر، ويبدأ بالتدريب النظري والعملي في مواقع الرخص التعدينية، ثم دخول المتدرب لمرحلة الاختبارات والتقييم، ومن ثم التوظيف كمسؤول في المحاجر والكسارات بعدة مناطق إدارية حول المملكة على دفعتين خلال العام.
وأشاد بالشركات التي تفاعلت مع المبادرة ووقعت العقود الأولية للتدريب والتوظيف، داعيًا المستثمرين في هذا القطاع المهم إلى المبادرة في التفاعل مع تنمية المجتمعات المحيطة للمواقع التعدينية والإسهام في تنميتها وتوظيف أبنائها. وفق “أخبار 24”.
ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى التسجيل في البرنامج التدريبي المصمم لهذا الغرض، تحت إشراف كليات التميز عبر الرابط التالي.