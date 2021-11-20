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أخبار محلية > استشاري يوضح أفضل أوقات التعرض للشمس بالشتاء.. والوقت المناسب لاكتساب فيتامين د
20/11/2021   10:01 ص

استشاري يوضح أفضل أوقات التعرض للشمس بالشتاء.. والوقت المناسب لاكتساب فيتامين د

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أوضح استشاري طب الأسرة الدكتور أكرم الحازمي، التوقيت المناسب خلال اليوم للتعرض لأشعة الشمس بالشتاء من أجل اكتساب فيتامين “د”، ومقدار الوقت المناسب لذلك.

وقال الحازمي خلال لقاء على قناة “الإخبارية”، إن أفضل وقت للتعرض لشمس الشتاء من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 3:00 مساءً، على أن يكون ذلك بمقدار 10 إلى 15 دقيقة فقط يومياً.

ولفت إلى اكتساب فيتامين “د” من خلال أشعة الشمس يتطلب التعرض المباشر لها دون وضع أي كريمات واقية للشمس، مبيناً أن زيادة التعرض لأشعة الشمس أكثر مما يحتاجه الجسم قد يُسبب بعض الأضرار. وفق “أخبار 24”.

استشاري يوضح أفضل أوقات التعرض للشمس بالشتاء.. والوقت المناسب لاكتساب فيتامين د

أخبار محلية
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