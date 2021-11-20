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أخبار محلية > سمعان العاني يروي تفاصيل أول عمل مسرحي بالمملكة.. وأقدم مسرحيات “القصبي” و”الشمراني”
20/11/2021   10:01 ص

سمعان العاني يروي تفاصيل أول عمل مسرحي بالمملكة.. وأقدم مسرحيات “القصبي” و”الشمراني”

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روى أحد مؤسسي الإخراج المسرحي في المملكة، المخرج سمعان العاني، بعضاً من تفاصيل أول عمل مسرحي بالمملكة، وكواليس أقدم مسرحيات الفنانين ناصر القصبي وراشد الشمراني.

وقال العاني، إن أول عمل مسرحي في المملكة جرى قبل أربعة عقود وهو “قطار الحظ”، مشيراً إلى أن العمل الفني تأخر عامين بسبب رفض بعض المخرجين العمل به.

وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “بالمختصر” على قناة “mbc”، أنه اطلع على العمل الذي كان يتكون في البداية من 120 ورقة وأدخل عليه تعديلات وحذف بعض أجزائه، واصفاً هذا العمل بأنه “قطار حظ” المسرح السعودي.

ونوه إلى أن أقدم مسرحيات الفنانين ناصر القصبي وراشد الشمراني هي مسرحية “من تحت الكراسي” واستمر عرضها أكثر من أسبوعين بشكل يومي، مشيراً إلى أن الجمهور كان يجلس ما بين الصفوف من كثرة الإقبال عليها. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الفنان محمد العلي يعتبر من وجهة نظره الفنان المسرحي السعودي الأول والمنافس الحقيقي للفنان حسين عبد الرضا، موضحاً أنه كان يتمتع بطاقة رائعة ورهيبة في العمل.

سمعان العاني يروي تفاصيل أول عمل مسرحي بالمملكة.. وأقدم مسرحيات “القصبي” و”الشمراني”

أخبار محلية
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