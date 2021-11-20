سمعان العاني يروي تفاصيل أول عمل مسرحي بالمملكة.. وأقدم مسرحيات “القصبي” و”الشمراني”

روى أحد مؤسسي الإخراج المسرحي في المملكة، المخرج سمعان العاني، بعضاً من تفاصيل أول عمل مسرحي بالمملكة، وكواليس أقدم مسرحيات الفنانين ناصر القصبي وراشد الشمراني.
وقال العاني، إن أول عمل مسرحي في المملكة جرى قبل أربعة عقود وهو “قطار الحظ”، مشيراً إلى أن العمل الفني تأخر عامين بسبب رفض بعض المخرجين العمل به.
وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “بالمختصر” على قناة “mbc”، أنه اطلع على العمل الذي كان يتكون في البداية من 120 ورقة وأدخل عليه تعديلات وحذف بعض أجزائه، واصفاً هذا العمل بأنه “قطار حظ” المسرح السعودي.
ونوه إلى أن أقدم مسرحيات الفنانين ناصر القصبي وراشد الشمراني هي مسرحية “من تحت الكراسي” واستمر عرضها أكثر من أسبوعين بشكل يومي، مشيراً إلى أن الجمهور كان يجلس ما بين الصفوف من كثرة الإقبال عليها. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الفنان محمد العلي يعتبر من وجهة نظره الفنان المسرحي السعودي الأول والمنافس الحقيقي للفنان حسين عبد الرضا، موضحاً أنه كان يتمتع بطاقة رائعة ورهيبة في العمل.
تفاصيل أول عمل مسرحي في المملكة قبل أربعة عقود، الذي وصفه المخرج سمعان العاني بأنه “قطار الحظ” للمسرح السعودي كاملا #بالمختصر #MBC1
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— بالمختصر (@belmokhtasartv) November 19, 2021
كواليس من أقدم مسرحيات ناصر القصبي وراشد الشمراني يكشفها المخرج سمعان العاني#بالمختصر #MBC1
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— بالمختصر (@belmokhtasartv) November 19, 2021
سمعان العاني: محمد العلي هو الفنان المسرحي السعودي الأول والمنافس الحقيقي لحسين عبد الرضا#بالمختصر #MBC1
اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIPhttps://t.co/PRwhaJobMS pic.twitter.com/uWY87vAb1E
— بالمختصر (@belmokhtasartv) November 19, 2021