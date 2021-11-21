بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم التي قُبض على مرتكبيها في الأيام الماضية

استعرض الأمن العام، اليوم (السبت)، عددًا من الجرائم التي باشرها وألقى القبض على مرتكبيها على مدار الأيام الماضية.
وتضمنت العمليات القبض على يمني مخالف لنظام أمن الحدود، سرق لوحات مركبة ووضعها على مركبة أخرى، بمكة المكرمة، وارتكب مخالفات مرورية بها، وقبض على 14 وافداً من بنغلاديش وباكستان والهند، إضافة إلى 5 آخرين، سرقوا كيابل وقواطع كهربائية وأغطية حديدية لمناهل المياه في مواقع تحت الإنشاء بمكة المكرمة.
كما قبض على مواطن تباهى بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، في الرياض، وعلى 3 مواطنين ومقيم مصري، سرقوا 22 مركبة في جدة، استخدمت في سلب العمالة. وفق “أخبار 24”.
وأطاحت الجهات الأمنية بسوري في الأحساء مكن سورياً خارج المملكة من تنفيذ عمليات نصب واحتيال على حسابات مستخدمين لتطبيقات ألعاب إلكترونية، بتفعيل شرائح اتصال محلية بأسماء مجهولة يتواصل من خلالها مع ضحاياه، كما قبض على مقيم أردني سطا على محال تجارية في الخبر وقام بسرقتها.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/suHlIfKS6P
— الأمن العام (@security_gov) November 20, 2021