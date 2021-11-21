“النيابة العامة” توضح عقوبة الاحتيال للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

حذّرت النيابة العامة، اليوم (السبت)، من ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق، أو عدم إنفاقه من قبل العائل على تابعيه من أفراد الأسرة.
وأكدت أنه يُعاقب كل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة بغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال والسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر، فيما يُعاقب كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق بغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال والسجن لمدة تصل إلى سنة، بالإضافة إلى رد المال حال ثبتت إدانته.
وأشارت إلى أنه في حال شكّلت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 20 من نظام الضمان الاجتماعي جريمة يعاقب عليها نظام آخر، فإنه يتم تطبيق العقوبة الأشد. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتولى عملية استقبال البلاغات وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في النظام أمام المحكمة المختصة.
#النيابة_العامة
يُحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق، أو عدم صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة. ضمانا لتلبية وصول الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد ورعاية تابعيه منها. pic.twitter.com/NPi8JYJ8ht
— النيابة العامة (@bip_ksa) November 20, 2021