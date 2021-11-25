محافظ البنك المركزي: سنمنح تراخيص تشغيل للمزيد من البنوك الرقمية

أكد محافظ البنك المركزي “ساما”، فهد المبارك، اليوم (الخميس) أن المملكة ستمنح تراخيص تشغيل للمزيد من البنوك الرقمية.
ولفت “المبارك” إلى أن العملات الرقمية ستكون ضمن النظام المصرفي، مضيفا أن المملكة لديها تجربة مع شركاء آخرين في العملات الرقمية للبنوك المركزية.
وأشاد “المبارك”، خلال مشاركته في “ندوة الاستقرار المالي”، بالنمو الذي شهده قطاع التمويل العقاري في المملكة مقارنة بما كان يحدث في السابق.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن البنك المركزي يراقب هذا النمو حتى لا يؤثر على الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن التمويل العقاري بصفة عامة لا يتعدى 25 % من المحفظة الائتمانية.