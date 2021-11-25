أعلنت المؤسسة عن انتهاء موسم استلام القمح المحلي للعام 1442/ 1443هـ وذلك بتوريد صافي كمية (576,024) طن بقيمة بلغت نحو (767) مليون ريال، وبارتفاع 49% عن الموسم الزراعي الماضي 1441/1442هـ.
وأوضح معالي المحافظ أن المؤسسة وكنتيجة لأتمتة كافة الإجراءات استكملت من صرف كافة مستحقات المزارعين بعد انتهاء موسم الاستلام بفترة لم تتجاوز الأسبوعين، مشيرا إلى أن عمليات الصرف كانت على دفعات منذ بدء الموسم، وذلك لعدد (2077) مزارع منها (18) دفعة للمزارعين الافراد و (7) دفعات للمزارعين المتعاقدين مع شركات وبصافي قيمة إجمالية بلغت (767,272,831/36) ريال، بعد خصم مديونيات الصناديق. وأشار إلى أن برنامج شراء القمح المحلي والذي يأتي في إطار ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/2/1437هـ الخاص بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، شهد ارتفاعا تدريجيا في الكميات الموردة من قبل المزارعين حيث شهد العام الأول (2019م) شراء المؤسسة لكمية (202,179) طن، ارتفعت في العام الثاني (2020م) إلى كمية (385,635) طن بارتفاع 91%، فيما ارتفعت في العام الثالث (2021م) إلى كمية (576,024) طن بارتفاع 49.4% عن العام السابق. وفق “أخبار 24”.
وأكد معالي المحافظ أن سعر شراء القمح المحلي من المزارعين هذا الموسم بلغ (1,375) ريال للطن مقارنة بـ (1,250) ريال للطن في الموسم الماضي وذلك تماشيا مع حركة الأسعار العالمية للقمح، كما أقر مجلس إدارة المؤسسة مؤخراً زيادة سعر الشراء للموسم القادم 2022م بمشيئة الله إلى (1,440) ريال، وذلك في إطار حرص الدولة “حفظها الله” على عدالة سعر الشراء وحفظاً لحقوق المزارعين.
وبين معاليه إلى أن منصة “محصولي” والمخصصة لاستلام القمح المحلي، والتي تشمل حزمة من الخدمات الإلكترونية كان لها دور كبير في التسهيل على المزارعين وتنظيم عمليات الاستلام بمختلف فروع المؤسسة المخصصة للاستلام، وكذلك في تنظيم عمليات الصرف والمتابعة والتفاعل مع استفسارات المزارعين، وقد شهدت المنصة هذا العام ارتفاعا في عدد المزارعين المسجلين ليصل إلى (3,662) مزارع مقابل (3,233) مزارع الموسم الماضي بزيادة نسبتها 13%، فيما بلغت نسبة الموردين فعلياً هذا العام 69% من إجمالي عدد المزارعين. وهو ما رفع عدد المواعيد المجدولة عبر المنصة إلى (31,097) موعد مقابل (19,695) موعد الموسم الماضي بزيادة نسبتها 58%.
ووفقا للبيانات فإن منطقة تبوك جاءت في مقدمة مناطق المملكة توريدا للقمح المحلي بصافي كمية (168,372) طن بزيادة 79% عن الموسم الماضي، وتلتها منطقة القصيم بصافي كمية (130,606) طن بزيادة 36% عن الموسم الماضي، ثم منطقة الجوف بصافي كمية (117,828) طن بزيادة 18%، وتلتها منطقة حائل بصافي كمية (89,854) طن بزيادة 72%، ثم وادي الدواسر بصافي كمية (24,365) طن بزيادة 3%، ثم منطقة الرياض بصافي كمية (24,012) طن بزيادة 123%، والخرج بصافي كمية (20,621) طن بزيادة 123%، وأخيرا الأحساء بصافي كمية (366( طن، يذكر أن المنصة تتيح للمزارعين اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وهو ما أدى إلى سير عمليات الاستلام بشكل منظم وبكل سهولة ويسر.