نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “رئاسة الحرمين”: إتاحة الطواف لغير المعتمرين في الدور الأول
26/11/2021   12:48 ص

“رئاسة الحرمين”: إتاحة الطواف لغير المعتمرين في الدور الأول

+ = -
586

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الخميس)، صدور الموافقة الكريمة على إتاحة الفرصة للطائفين غير المعتمرين في الدور الأول.

وأوضح الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس، أن التوجيهات الكريمة تجسد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بتقديم أرقى وأفضل الخدمات بالمسجد الحرام وتوفير سبل الراحة والاطمئنان لمرتادي بيت الله الحرام.

وأكد السديس أن الرئاسة اتخذت جميع الإجراءات والاحترازات الوقائية لضمان سلامة وراحة قاصدي المسجد الحرام، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وتحقيق تطلعات القيادة. وفق “أخبار 24”.

“رئاسة الحرمين”: إتاحة الطواف لغير المعتمرين في الدور الأول

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885186639.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.