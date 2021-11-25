“رئاسة الحرمين”: إتاحة الطواف لغير المعتمرين في الدور الأول

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الخميس)، صدور الموافقة الكريمة على إتاحة الفرصة للطائفين غير المعتمرين في الدور الأول.
وأوضح الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس، أن التوجيهات الكريمة تجسد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بتقديم أرقى وأفضل الخدمات بالمسجد الحرام وتوفير سبل الراحة والاطمئنان لمرتادي بيت الله الحرام.
وأكد السديس أن الرئاسة اتخذت جميع الإجراءات والاحترازات الوقائية لضمان سلامة وراحة قاصدي المسجد الحرام، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وتحقيق تطلعات القيادة. وفق “أخبار 24”.