“الجامعة الإلكترونية” تفتح باب القبول في مرحلتي البكالوريوس والماجستير للفصل الدراسي الثاني

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية بدء القبول في مرحلتي البكالوريوس والماجستير للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443هـ.
وأوضحت الجامعة أن القبول سيكون متاحاً في مرحلة البكالوريوس لتخصصي القانون والإعلام الرقمي، فيما ستكون تخصصات مرحلة الماجستير بالشراكة مع جامعة ولاية كولورادو الأمريكية، في إدارة الأعمال MBA، إلى جانب 4 برامج صحية.
وبينت الجامعة هذه البرامج وهي: ماجستير إدارة الرعاية الصحية، والماجستير التنفيذي لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وماجستير التعليم الطبي، وماجستير التمريض المتقدم في الرعاية الصحية الأولية. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن القبول متاح الآن وسيستمر حتى يوم الإثنين الموافق 6 ديسمبر لبرامج البكالوريوس، وحتى يوم السبت الموافق 11 ديسمبر المقبل لبرامج الماجستير، عبر بوابتها الإلكترونية، داعية المتقدمين والمتقدمات الراغبين في معرفة إجراءات وتعليمات القبول، لمراجعة بوابة القبول على الرابط المخصص لذلك.