بالصور.. بدء استقبال الطائفين غير المعتمرين بعد إتاحة الطواف لهم في المسجد الحرام

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الطائفين غير المعتمرين، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة، يوم أمس (الخميس)، على إتاحة الطواف لهم بالدور الأول من المسجد الحرام عبر إضافة أيقونة حجز الطواف عبر تطبيق “اعتمرنا”.
وأبانت الرئاسة أن ذلك يأتي ضمن جهود العودة التدريجية بعد تخفيف الاحترازات الناجمة عن جائحة “كورونا”، حيث جهزت كل الخدمات لتحقيق عدد من المحاور في مقدمتها أمنهم وسلامتهم، مع الحرص على تسخير إمكاناتها لخدمة قاصدي المسجد الحرام.
ووجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، بضرورة استعداد جميع الوكالات والإدارات العاملة بالمسجد الحرام ومنسوبيها لتكثيف جهودهم لهذا الحدث وتوفير كل الإمكانيات لراحتهم.
يذكر أن الرئاسة العامة وفرت 4 آلاف عامل وعاملة يشرف عليهم 200 موظف من منسوبي إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، على مدار 24 ساعة، كما يتم تعطير كامل أرجاء المسجد الحرام بـ 45 ألف لتر من أجود أنواع المعطرات، واستخدام 100 فواحة معطرة داخل البيت العتيق، واستخدام قرابة 500 معدة وآلة غسل حديثة.
وفق “أخبار 24”.