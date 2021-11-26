إطلاق أول جمعية مهنية للتراث غير المادي في المملكة.. وهذه أهدافها

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، على تأسيس أول جمعية مهنية للتراث غير المادي في المملكة.
وتعتبر جمعية التراث غير المادي الجديدة؛ واحدةً من الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان مؤخراً.
وتهدف الجمعية لبناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية في مناطق المملكة، تتضمن تكوين ست عشرة جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاعا ثقافيا.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان الصيني إن الجمعية تسعى لخدمة الممارسين المحترفين في مجالات التراث غير المادي، ودعمهم، والإسهام في تطوير البيئة التي ينشطون فيها. وفق “أخبار 24”.
وتضم عضوية مجلس إدارة الجمعية كلا من الدكتورة هند باغفار نائبة للرئيس، والدكتور عبدالله المنيف مشرفاً مالياً، وماجد العيسى، وابتسام الوهيبي، وإبراهيم طالع الألمعي، وراشد القناص، إلى جانب الأعضاء المؤسسين خالد العمر، وأريج الغامدي، والدكتورة عواطف سلامة، ورهاف قصاص، وسامي الفليّح، والدكتور بدر الوهيبي، وخالد الخالدي.