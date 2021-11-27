غالب الفنان محمد عبده الدموع وهو يتحدث للإعلاميين مساء أمس عن المسرح الذي يحمل اسمه في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”.
وقال محمد عبده، إنه يغني منذ 40 عاماً في العديد من مسارح العالم، ولكنه لم يشاهد مسرحاً بهذا المستوى من التطور لا في العالم العربي ولا في أوروبا.
وأضاف أنه يحب أن يشكر في المقام الأول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غير أن العبرة خنفته ولم يستطع إكمال حديثه أمام الكاميرا؛ ليعتذر للصحفيين وينهي اللقاء.
يذكر أن تصريحات فنان العرب جاءت على هامش حفل “أسير الشوق” بالبوليفارد، والذي شهدتكريم الأمير الشاعر نواف بن فيصل.
وفق “أخبار 24”.