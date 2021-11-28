لتسهيل خدمات التطوير العقاري.. وزيرا "الطاقة" و"البلدية والإسكان" يدشنان الربط الإلكتروني بين "إتمام" و"أرامكو"

تسلمت شركة أرامكو، اليوم (الأحد)، شهادة اعتماد تصميم مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” بالتصنيف الذهبي المستدام ضمن المرحلة الأولى، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل.
كما شهد الوزيران فعاليات تدشين الربط الإلكتروني بين مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” وشركة أرامكو السعودية بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقميّة، وذلك في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الرياض.
وأوضح الأمير عبدالعزيز أن الربط الإلكتروني بين وزارة الطاقة وبرنامج “إتمام” سيعزز الشفافية ويحفظ حقوق كافة الأطراف، من خلال تسهيل وتسريع إرسال معاملات وطلبات المطورين العقاريين عبر منصة “إتمام”، وزيادة الاستثمار العقاري بتطوير الأراضي الخام وغير المطورة، وتوحيد الأعمال بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وأضاف أن تسليم مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” شهادة أول تصنيف ذهبي مستدام يأتي نتيجة التزامها بمعايير الاستدامة والأنظمة الصديقة للبيئة في الطاقة والمياه والنقل وإدارة النفايات في التصميم لتعزيز استدامة البناء في جميع الجوانب. وفق “أخبار 24”.
من جانبه أكد “الحقيل” أن مشروع الربط الإلكتروني بين “أرامكو” و”إتمام” يحقق عدة أهداف، أهمها تسهيل وتسريع إرسال المعاملات وطلبات المطورين العقاريين ومتابعتها، وزيادة معدلات الشفافية في القطاع، إضافة إلى تعزيز الاستثمار بتطوير الأراضي الخام وغير المطورة.