“الموارد البشرية” تصدر بيانًا حول التعليق المؤقت لطلبات استقدام العمالة المنزلية الفلبينية إلى المملكة

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأحد)، بيانًا توضيحيًا حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام الفلبينية بشأن التعليق المؤقت لطلبات الاستقدام للعمالة المنزلية الجديدة إلى المملكة بسبب خلاف بين عاملات من الفلبين وأحد المواطنين.
أوضحت الوزارة أنه تم معالجة الخلاف في وقته وإعادة العمالة بناءً على رغبتها إلى الفلبين بالتنسيق مع سفارة جمهورية الفلبين في الرياض.
وأكدت حرصها على كل ما من شأنه ضمان حقوق العاملين بكافة جنسياتهم، مبينة أنها تعمل وفق القنوات الرسمية مع نظرائها في الفلبين لبحث ما نُشر حول التعليق المؤقت لإرسال العمالة المنزلية. وفق “أخبار 24”.