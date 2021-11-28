استشاري: في هذه الحالة لن يكون لقاح كورونا فعالًا ضد “أوميكرون”.. وهذه الفئة سبب ظهوره

علَق استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، على ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يحمل اسم “أوميكرون”، مستعرضًا أسباب ظهوره وتأثيراته على غير المحصنين.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة العربية، أن ظهور المتحورات الجديدة للفيروسات هو أمر طبيعي وسوف يستمر في الحدوث، موضحًا أن تحور الفيروسات يحدث في أجسام الأشخاص غير المحصنين، كونهم لا يمتلكون الأجسام المضادة اللازمة لمكافحة الفيروس.
وأضاف أن اللقاحات تعتمد على جينات بُنيت على أساس الخريطة الخاصة بشوكة الفيروس، مرجعًا حالة الخوف العالمية تجاه المتحور الجديد إلى احتمالية أن تشهد هذه الشوكة تحورًا في شكلها، الأمر الذي قد يشير إلى عدم فعالية اللقاح ضد المتحور الجديد.
وأبان أن فعالية اللقاح تجاه “أوميكرون” سيتم تحديدها بعد دراسة انتشاره وقدرته على المقاومة ومدى التغيير الذي طرأ عليه مقارنة بالمتحورات السابقة.
#نشرة_الرابعة | استشاري الأمراض المعدية د. نزار باهبري يستعرض تسلسل متحورات كورونا وصولا إلى “أوميكرون” وأسبابه وتأثيره على غير المحصنين pic.twitter.com/517hR5hfVm
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 28, 2021
وفق “أخبار 24”.