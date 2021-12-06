بالفيديو.. “بلدي الرياض” يقوم بجولة مفاجئة على مصانع البلاستيك بالشفا ويرصد عدة مخالفات

قام المجلس البلدي لمدينة الرياض بعمل جولة مفاجئة على مصانع البلاستيك الموجودة في حي الشفا جنوب الرياض، وذلك بعد ورود شكاوى من سكان مخطط المزيني.
وقال رئيس بلدية الرياض خالد العريدي، إن الجولة التي قام بها شارك فيها عدد من الجهات المعنية، وأسفرت عن إغلاق عدد من المصانع المخالفة، كما تم رصد عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، مشيراً إلى أن السكان يشتكون من عوادم انبعاثات المصانع ليلاً.
ولفت العريدي إلى أن أمانة الرياض تبذل الكثير من الجهد لإغلاق المصانع المخالفة، ولكن دون جدوى، مشيراً إلى أن المشكلة متكررة ولا بد من تدخل الجهات الأمنية وتكامل الجهود لتنظيم حملة تقضي على مثل هذه الظواهر.
وفق “أخبار 24”.