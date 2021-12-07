حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء في المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأوضح المركز في تقريره أنه يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية من منطقة حائل كذلك على مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من تلك المناطق.
وأشار إلى أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على منطقة مكة المكرمة ومرتفعات منطقتي عسير والباحة. وفق “أخبار 24”.