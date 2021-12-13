وزير المالية: نستهدف خفض مستوى البطالة إلى 7 % بحلول 2030

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن الوزارة تستهدف من الخطط الاستراتيجية الخاصة بها الوصول لخفض مستوى البطالة في المملكة إلى 7% فقط بحلول عام 2030.
وقال الجدعان خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض أرقام الميزانية العامة للعام 2022، إن المملكة شهدت خلال هذا العام عودة متميزة للنشاط الاقتصادي وانخفض بناء عليها مستوى البطالة إلى 11.3%.
ونوه إلى أن دعم الوزارة للنمو الاقتصادي والاستثماري سيُساهم في زيادة المصانع والمحلات والمنشآت والشركات الخدمية وهو ما يزيد معه فرص توظيف المواطنين والمواطنات.
فيديو | وزير المالية:
خلال هذا العام شهدنا عودة متميزة للنشاط الاقتصادي انخفضت بناء عليها مستوى البطالة إلى 11.3% #الإخبارية#ميزانية_السعودية2022#SaudiBudget2022 pic.twitter.com/MFRU5NHZBD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 12, 2021
وفق “أخبار 24”.