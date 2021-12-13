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جديد المحليات > وزير المالية: نستهدف خفض مستوى البطالة إلى 7 % بحلول 2030
13/12/2021   7:03 ص

وزير المالية: نستهدف خفض مستوى البطالة إلى 7 % بحلول 2030

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أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن الوزارة تستهدف من الخطط الاستراتيجية الخاصة بها الوصول لخفض مستوى البطالة في المملكة إلى 7% فقط بحلول عام 2030.

وقال الجدعان خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض أرقام الميزانية العامة للعام 2022، إن المملكة شهدت خلال هذا العام عودة متميزة للنشاط الاقتصادي وانخفض بناء عليها مستوى البطالة إلى 11.3%.

ونوه إلى أن دعم الوزارة للنمو الاقتصادي والاستثماري سيُساهم في زيادة المصانع والمحلات والمنشآت والشركات الخدمية وهو ما يزيد معه فرص توظيف المواطنين والمواطنات.

وفق “أخبار 24”.

وزير المالية: نستهدف خفض مستوى البطالة إلى 7 % بحلول 2030

جديد المحليات
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