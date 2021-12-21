بالفيديو.. شرائح إلكترونية تُزرع في أجساد البشر تحمل الجواز الصحي بالسويد.. وهكذا تعمل

تعمل شركة “ديسروبتيف سوبديرمال” السويدية، المتخصصة في تطوير وزرع الشرائح الإلكترونية تحت جلد البشر، على ترويج تلك الرقائق الحاملة لبيانات التصاريح الصحية التي تمنحها السلطات السويدية للسكان.
وأوضح المدير العام للشركة، هانيس سجبلاد، أن الشرائح تتيح مراجعة الشهادة الصحية لأي شخص للتحقق من وضعه الصحي لفيروس كورونا، حتى لو لم يكن هاتفه معه، لأن الشريحة مزروعة في ذراعه ومبرمجة لحمل جواز السفر الصحي.
وأضاف أن المطلوب فقط قراءة بيانات الشريحة، بتمرير الهاتف عليها ليظهر على شاشته ملف PDF، مشيراً إلى أن القرارات الحكومية الخاصة بالشهادات الصحية التي فُرضت في أغلب البلدان تجعل من هذه الشريحة حلا عملياً. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الشريحة الإلكترونية لا تعمل ببطارية، كما أنها لا ترسل إشارة تلقائية، ولا تحدد موقع الشخص الذي يحملها، كما أنها تُنشط من خلال الهاتف الذكي الخاص بالشخص نفسه.