عضو شورى سابق ينتقد استعانة هيئات حكومية وأهلية بالمشاهير في عمليات التسويق

انتقد عضو مجلس الشورى السابق، حمد القاضي، استعانة بعض الهيئات الحكومية والأهلية بعدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الترويج للمشاريع والسلع والخدمات الخاصة بها.
وقال القاضي خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن بعض المشاهير الذين تتم الاستعانة بهم ويكون لهم مقاطع سيئة في السابق يسيئون لعمليات الترويج أكثر مما ينفعون، وقد ينعكس ذلك بالسلب على عمليات التسويق.
وطالب بمجموعة من الإجراءات النظامية بحق مشاهير التواصل الاجتماعي الذين ينشرون مقاطع مسيئة تبدأ من فرض عقوبات ومنعهم من النشر على حساباتهم، وكذلك غرامات على المكاسب المالية لهم، بالإضافة إلى تفعيل الإيقاف المؤقت لهم. وفق “أخبار 24”.
فيديو | عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي: هناك هيئات حكومية وأهلية يستعينون بـ #المشاهير لمناسباتهم وهم يسيئون لهم أكثر مما ينفعونهم.. وأطالب بعقوبات وغرامات وإيقاف مؤقت لهم #الراصد pic.twitter.com/Ammkvb7HKb
— الراصد (@alraasd) December 23, 2021