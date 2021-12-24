الشلهوب: كنت مستعداً للتراجع عن الاعتزال.. وهذه نصيحتي للاعبي الهلال قبل مباراة تشيلسي

كشف لاعب الهلال والمنتخب الوطني السابق محمد الشلهوب، عن كواليس تراجعه عن اعتزال كرة القدم خلال الأشهر الماضية بعد تواصل إدارة النادي معه حين واجه الفريق أزمة خلال دوري أبطال آسيا النسخة الأخيرة التي حققها الفريق على حساب بوهانج الكوري الجنوبي.
وقال الشلهوب في تصريحات لبرنامج صدى الملاعب عبر قناة “mbc” :”كنت مستعداً للتراجع عن الاعتزال والذهاب سيراً إلى الملعب عندما طالبني الهلال بذلك”.
وأضاف: “الهلال يعني لي الكثير فهو كل حياتي، والجيل الحالي ممتاز وما زال لديه الكثير ليقدمه للجماهير، وستكون مهمة الأجيال صعبة بسبب ما تحقق”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “بيئة العمل داخل الهلال رائعة فالكل يعمل للنادي فقط، وحققت 34 بطولة مع النادي طوال مسيرتي”.
وانتقل الشلهوب للحديث عن مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنها مهمة للنادي والكرة السعودية، متمنيًا أن يصل الفريق إلى أبعد مرحلة في البطولة.
وأتم: “ويجب أن نركز في أول لقاء بكأس العالم للأندية قبل التفكير في مواجهة تشيلسي الإنجليزي”.