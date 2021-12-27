حذر عدد من الخبراء من عودة العمل من المنزل الذي اتجهت إليه الكثير من الدول؛ بسبب سرعة انتشار متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.
وقال الخبراء وفقاً لـموقع “doctor-ndtv” إن العمل من المنزل يترتب عليه عدة مخاطر منها المشاكل النفسية، وآلام الرقبة والظهر، وجفاف العينين، نظراً للاعتماد بشكل كبير على الأجهزة الإلكترونية، إلى جانب الإحساس بحرقان في العينين، وصعوبة إبقائهما مفتوحتين، والشعور بـ”الزغللة” أثناء قيادة المركبة، والإجهاد.
ونصحوا بضرورة أخذ فترات راحة من وقت لآخر أثناء استخدام شاشات الأجهزة الإلكترونية، مع الحفاظ على وضعية جيدة، وترطيب العينين؛ من أجل مواجهة مشكلة الإجهاد، وكذلك المحافظة على الإضاءة المناسبة، واستخدام نظارات خاصة تعمل على تحسين الغدد المنتجة للدهون في العين، والتشخيص المبكر.وفق “أخبار 24”.