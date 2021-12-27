نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الأمن البيئي”: الاحتطاب محظور في جميع أراضي الغطاء النباتي.. ونستخدم كاميرات حرارية لضبط المخالفين
27/12/2021   11:02 م

“الأمن البيئي”: الاحتطاب محظور في جميع أراضي الغطاء النباتي.. ونستخدم كاميرات حرارية لضبط المخالفين

+ = -
534

أكد مدير الإعلام والاتصال بالقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبد الرحمن العتيبي، أن جميع أراضي الغطاء النباتي محظور الاحتطاب فيها.

وأوضح خلال حديثه لقناة العربية اليوم (الإثنين)، أن كل المواقع المهمة بيئياً وأراضي الغطاء النباتي التي تتعرض للاحتطاب محل اهتمام الأمن البيئي.

وبين أن القوات الخاصة للأمن البيئي تستخدم منظومة متقدمة في الحماية من خلال الكاميرات الحرارية، إضافة للدوريات المتحركة والراجلة.

وكشف أن تراخيص الاحتطاب تصدر من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وفق “أخبار 24”.

“الأمن البيئي”: الاحتطاب محظور في جميع أراضي الغطاء النباتي.. ونستخدم كاميرات حرارية لضبط المخالفين

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885191360.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.