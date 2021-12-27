“الأمن البيئي”: الاحتطاب محظور في جميع أراضي الغطاء النباتي.. ونستخدم كاميرات حرارية لضبط المخالفين

أكد مدير الإعلام والاتصال بالقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبد الرحمن العتيبي، أن جميع أراضي الغطاء النباتي محظور الاحتطاب فيها.
وأوضح خلال حديثه لقناة العربية اليوم (الإثنين)، أن كل المواقع المهمة بيئياً وأراضي الغطاء النباتي التي تتعرض للاحتطاب محل اهتمام الأمن البيئي.
وبين أن القوات الخاصة للأمن البيئي تستخدم منظومة متقدمة في الحماية من خلال الكاميرات الحرارية، إضافة للدوريات المتحركة والراجلة.
وكشف أن تراخيص الاحتطاب تصدر من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
#نشرة_الرابعة | مدير الإعلام في @SFES_KSA العقيد عبدالرحمن العتيبي: جميع أراضي الغطاء النباتي “محظور” الاحتطاب فيها ورصدنا مخالفات بالآلاف خلال الفترة الماضية pic.twitter.com/IgH9ECIjRQ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 27, 2021
وفق “أخبار 24”.