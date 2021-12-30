نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. “متحدث الصحة”: ارتفاع الحالات المنومة والحرجة لغير مكتملي اللقاح.. ومتلقو الجرعة التنشيطية الأقل إصابة
30/12/2021   10:55 م

بالفيديو.. “متحدث الصحة”: ارتفاع الحالات المنومة والحرجة لغير مكتملي اللقاح.. ومتلقو الجرعة التنشيطية الأقل إصابة

+ = -
833

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن العديد من المكاسب قد تحققت الفترة الماضية، وتتمثل في رفع مستوى المناعة بعد تلقي اللقاحات، وهو ما يجب المحافظة عليه.

وأوضح، خلال حديثه لقناة العربية اليوم (الخميس)، أن هناك ارتفاعا في عدد الحالات الموجودة في العناية الحرجة مقارنة بالأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن القلق في هذه المرحلة يعود لتعرض غير مكتملي اللقاح للإصابة لأنهم النسبة الأكبر الموجودة حالياً في التنويم والعناية الحرجة.

وشدد على أن الإصابات وسط من تلقوا الجرعة التنشيطية منخفضة جدا، مبيناً أنه وفق الدراسات فإن مستوى المناعة الذي توفره اللقاحات يبدأ في الزوال بعد 3 أشهر ولا بد من تعزيزه، خاصة من أجل مقاومة المتحورات. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الحصول على الجرعة التنشيطية يجعل الشخص في مأمن من الإصابة بأي مرض شديد ناتج من المتحورات ويقلل فرص انتشار الفيروس.

بالفيديو.. “متحدث الصحة”: ارتفاع الحالات المنومة والحرجة لغير مكتملي اللقاح.. ومتلقو الجرعة التنشيطية الأقل إصابة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885191830.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.