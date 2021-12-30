بالفيديو.. “متحدث الصحة”: ارتفاع الحالات المنومة والحرجة لغير مكتملي اللقاح.. ومتلقو الجرعة التنشيطية الأقل إصابة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن العديد من المكاسب قد تحققت الفترة الماضية، وتتمثل في رفع مستوى المناعة بعد تلقي اللقاحات، وهو ما يجب المحافظة عليه.
وأوضح، خلال حديثه لقناة العربية اليوم (الخميس)، أن هناك ارتفاعا في عدد الحالات الموجودة في العناية الحرجة مقارنة بالأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن القلق في هذه المرحلة يعود لتعرض غير مكتملي اللقاح للإصابة لأنهم النسبة الأكبر الموجودة حالياً في التنويم والعناية الحرجة.
وشدد على أن الإصابات وسط من تلقوا الجرعة التنشيطية منخفضة جدا، مبيناً أنه وفق الدراسات فإن مستوى المناعة الذي توفره اللقاحات يبدأ في الزوال بعد 3 أشهر ولا بد من تعزيزه، خاصة من أجل مقاومة المتحورات. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الحصول على الجرعة التنشيطية يجعل الشخص في مأمن من الإصابة بأي مرض شديد ناتج من المتحورات ويقلل فرص انتشار الفيروس.
#نشرة_الرابعة | الصحة #السعودية لـ #العربية: قلقنا في هذه المرحلة على الفئة التي لم تستكمل اللقاحات pic.twitter.com/SfxEw2plpq
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 30, 2021
#نشرة_الرابعة | الصحة #السعودية لـ #العربية: الإصابات منخفضة في صفوف الحاصلين على جرعات معززة pic.twitter.com/kOqMq4v5F0
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 30, 2021