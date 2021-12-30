شاهد ما قاله إمام الحرم المكي الشيخ ياسر الدوسري للمصلين والمعتمرين قبل صلاة الظهر اليوم

وجه إمام الحرم المكي الشيخ ناصر الدوسري نصيحة للمصلين والمعتمرين قبل أداء صلاة الظهر اليوم (الخميس).
وأوضح أن سنن الله في شرعه وكونه تحتم على الجميع الأخذ بالأسباب، لأنه من الديانة والحصافة الالتزام بكل إجراء يقي الإنسان من الأمراض والأوبئة.
وأشار إلى أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله؛ لأنه هو الذي خلق الأسباب والمسببات، ولا بد من التوازن بين المقامين.
وأضاف أنه حفاظا على سلامة وصحة المصلين والمعتمرين يؤمل من الجميع التقيد بالإجراءات والاشتراطات والتدابير الوقائية التي تقررها الجهات المعنية من التباعد الجسدي والالتزام بلبس الكمامة وترك المصافحة. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الله عز وجل هو الذي ينزل الداء والدواء، وما رُفع البلاء بمثل الدعاء.
فيديو | كلمة الشيخ ياسر الدوسري قبل أداء صلاة الظهر: حفاظًا على سلامتكم نأمل التقيد بالإجراءات الاحترازية التي تقررها الجهات المختصة من التباعد ولبس الكمامة #الإخبارية pic.twitter.com/Q3QhrNDXK6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 30, 2021