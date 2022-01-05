طقس اليوم.. انخفاض مستمر بدرجات الحرارة في معظم المناطق وغبار وأتربة بمكة والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء)، على مختلف المدن والمحافظات في المملكة.
وتوقع التقرير استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق، وأن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضاف أنه يتوقع أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
ولفت إلى أن التوقعات تشير كذلك إلى تكون الضباب على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض، وكذلك على مرتفعات منطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، قد تصل إلى 45 كم/ ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.
ونوه إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف متوسط الموج.