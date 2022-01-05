أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، عدم ورود أي دليل بأن الاستغفار وقراءة القرآن عن الميت يصل ثوابهما إليه.
وأوضح، خلال حديثه في برنامج “فتاوى” عبر قناة “السعودية”، أن الأعمال التي تنفع الميت، هي ما ورد في حديث الرسول الكريم ﷺ “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له”.
وأشار إلى أن الحج والعمرة عن الميت والتصدق من أجله أيضاً من الأعمال التي يصل ثوابها إليه.
الشيخ عبدالسلام السليمان..
ما حكم تثويب الاستغفار للميت؟#فتاوى#قناة_السعودية pic.twitter.com/Qoca0cDHVB
— قناة السعودية (@saudiatv) January 4, 2022
وفق “أخبار 24”.