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06/01/2022   11:02 ص

استشاري يوضح مدى قوة أعراض الجرعة التنشيطية مقارنة بالجرعتين السابقتين

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أوضح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عواد الذايدي، مدى قوة الأعراض الناتجة عن تلقي الجرعة التنشيطية المُضادة لفيروس “كورونا”.

وقال الذايدي في مداخلة مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن أعراض الجرعة التنشيطية لا تكون أقوى من الجرعتين السابقتين.

ولفت إلى أن مسألة حدوث أعراض في حال تلقي اللقاحات يرتبط بقابلية الشخص للقاح وليس الجرعة أو رقمها.

وفق “أخبار 24”.

استشاري يوضح مدى قوة أعراض الجرعة التنشيطية مقارنة بالجرعتين السابقتين

طب وتداوي
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