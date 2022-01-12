نائب رئيس لجنة التعليم الأهلي: 600 مدرسة أهلية توقفت عن العمل بسبب جائحة كورونا

كشف نائب رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بمكة المكرمة، عضو اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب، الدكتور فهد حمد بن يمين، عن خروج 600 مدرسة أهلية تماما عن العمل بسبب جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، فضلاً عن توقف 1800 روضة أطفال عن العمل، متوقعا انتظامها عقب إقرار عودة الدراسة حضوريا.
وأضاف “بن يمين” في بيان لغرفة مكة، أن التعليم الأهلي كان قوامه 7500 مدرسة أهلية، تقلصت إلى 6900 مدرسة أهلية.
وأوضح أن عدد الطلاب شهد انخفاضا كبيرا بواقع نصف مليون طالب وطالبة، ووصلت نسبة السعودة لنحو 65-75% كمتوسط بين البنين والبنات.
وأشار إلى ضرورة دعم العودة الحضورية، وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمراحل رياض الأطفال والطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية، معتبراً أن هذه الخطوة من شأنها معالجة تحسين جودة التعليم الذي تأثر خلال السنتين الماضيتين.
ولفت إلى أهمية تعليق أو تخفيف قيمة الضريبة المضافة على غير السعوديين، الأمر الذي سيسهم في تخفيف التكاليف على المدارس الحكومية، وكذا تحسين ومراجعة البيئة التشريعية لأنظمة ولوائح التعليم الأهلي، كالاشتراطات البلدية، وتراخيص الدفاع المدني، وتراخيص التعليم. وفق “أخبار 24”.
كما دعا إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتعليم الأهلي، لتحقيق حزمة من الأهداف أهمها تنمية حجم الاستثمارات وزيادة الحصص التسويقية للتعليم الأهلي، والتواصل الفاعل مع الجهات والقطاعات المختلفة لتذليل التحديات، إلى جانب تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات، وتحقيق نسب التوطين والحد الأدنى للأجور بشكل علمي وواضح، وذلك بما يتواءم مع اختلاف حجم الكيانات، فضلا عن الاهتمام بالناتج التعليمي وجودة مخرجات التعليم.