في قرار مفاجئ.. أبناء “بن دغيثر” يعلنون اعتزال المشاركة في النسخ القادمة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أعلن عبد الله بن دغيثر، اليوم (الثلاثاء)، أن أبناء الراحل عايض بن دغيثر العتيبي قرروا اعتزال المشاركة في النسخ القادمة لمسابقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وتقدم أبناء “بن دغيثر” في بيان بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، متمنين التوفيق للمشاركين في النسخ المقبلة من المهرجان.
وجاء قرار إعلان اعتزال أبناء “بن دغيثر” مفاجئاً، وذلك تزامناً مع ختام مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة أمس (الاثنين).
وكان الكويتي دبوس الدبوس قد حقق المركز الأول في منافسات سيف الملك “بيرق المؤسس” للون الصفر، فيما حصل على المركز الثاني طلال بن دغيثر، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.
كما حصل “الدبوس” على المركز الأول بكأس “الشداد” بـ 785 نقطة، فيما حصل حمد بن عوضة بن علي المري بالمركز الثاني، بـ 774 نقطة. وفق “أخبار 24”.