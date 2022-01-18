دون إنذار مسبق.. “الشؤون البلدية”: غرامة مالية مباشرة لمن يرتكب مخالفات ويلحق ضررها بآخرين

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الثلاثاء)، أن المخالفات التي يلحق ضررها بالآخرين تستوجب وقوع غرامة مالية على صاحبها من المرة الأولى.
وأوضحت أنه يجب على صاحب المخالفة التي ألحقت الضرر بالآخرين أن يدفع الغرامة مباشرة دون إنذار مسبق.
جدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدأت أيضا في تنفيذ لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدثة، والتي تهدف إلى رفع جودة الخدمات والارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة في المدن وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي.
وأوضحت أن اللائحة المحدثة شملت تعديل 9 مجموعات للمخالفات، من بينها مخالفات الأنشطة التجارية، ومخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، إلى جانب مخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات البناء. وفق “أخبار 24”.