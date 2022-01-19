“الهيئة العامة للعقار” ترصد أكثر من 11 مليون إعلانًا.. 380 ألف منها مخالف

رصدت الهيئة العامة للعقار أكثر من 11 مليون إعلان عقاري، وذلك منذ إطلاق ضوابط الإعلانات العقارية، ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية.
وكشفت الهيئة أنها قامت بتصحيح أكثر من 380 ألف إعلان عقاري مخالف، من أصل حوالي 383 ألف إعلان عقاري، تمثل 3.5% من حجم الإعلانات العقارية، موضحة أن مركز خدمة الشركاء بالهيئة باشر أكثر من 1300 بلاغاً عقارياً من المستفيدين، والعاملين في القطاع العقاري.
وأضافت أنها رخّصت لـ17 منصة عقارية إلكترونية، بعد استيفائها شروط الترخيص، وصنّفت 1032 منشأة عقارية، وذلك منذ إطلاق الضوابط والمعايير والتي أسهمت في حوكمة القطاع العقاري.
وأشارت الهيئة إلى أنها عملت على 19.7 ألف طلب لخدمة معلن عقاري، منها 2.8 ألف للمنشآت، وكان النصيب الأكبر للأفراد بواقع 16.8، مبينة أن عدد المستفيدين المسجلين في خدمة عقاري بلغ 30 ألف مستفيد، والمنشآت العقارية المسجلة 3.3 ألف منشأة. وفق “أخبار 24”.
وذكرت أن خدمة التفاويض سجلّت ما يقارب 9 ألاف تفويضاً إلكترونياً، ووصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 492 نزاعاً عقارياً، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة قراري: ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية.