متحدث “التجارة” يحذر المستهلكين من الحسابات التجارية المجهولة.. وهذه إجراءات التسجيل بمنصة “معروف”

حذر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، المستهلكين من التسوق من المتاجر الإلكترونية والصفحات والحسابات المجهولة التي تسوق لمنتجات مغشوشة ومقلدة، وتروج لإعلانات وهمية للنصب والاحتيال على المتسوقين.
وأوضح “الحسين”، لـ “أخبار 24″، أن الوزارة أكدت على أهمية تعامل المستهلكين مع المتاجر الإلكترونية الموثوقة، ولديها سجلات تجارية، أو المسجلة في منصة معروف، وذلك لحفظ حقوقهم في العملية التجارية، مشيرا إلى ضرورة حصول جميع المسجلين في منصة “معروف” على السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر للممارسين لضمان استمرارية توثيق متاجرهم في المنصة.
وبين أن الوزارة تتيح التسجيل في منصة “معروف” للمتاجر التي لديها سجلات تجارية، وذلك بعد تحديث السياسات والإجراءات الخاصة بعملية التسجيل، أما المتاجر التي يقوم عليها ممارسون لا يملكون سجلات تجارية فسيكون عملهم نظامياً بعد استخراج وثيقة العمل الحر من خلال منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الوزارة تهدف من وراء هذه الخطوة التطويرية إلى تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وتطوير أنشطتها، وتحفيز المتاجر على التوسع والانتشار، والقضاء على المتاجر الوهمية، وحفظ حقوق التاجر والمستهلك، مؤكدًا على ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المتاجر الإلكترونية من خلال تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، أو من خلال منصة “معروف” للمتاجر المسجلة فيها.