“فلكية جدة”: الشمس الوهمية تزين سماء الشتاء بالمملكة

قالت الجمعية الفلكية بجدة إن فصل الشتاء في المملكة يشهد عدة ظواهر جوية بصرية تشاهد في السماء، وتشمل لطخة من الضوء بلون قوس قزح إلى جانبي الشمس تسمى “الشمس الوهمية”.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الشمس الوهمية تشبه قوس قزح لكنها أكثر شيوعًا من أقواس قزح، حيث تبدو أحيانًا أكثر سطوعا وتبدو مثل شمسين، وهي تتشكل على بعد حوالي 22 درجة إلى يسار أو يمين الشمس عندما يضرب ضوء الشمس غيوما من بلورات الجليد التي تعمل كمنشور.
وأبان أنه غالبًا ما تظهر الشمس الوهمية بيضاء، ولكنها في بعض الأحيان تكون ملونة تمامًا، وتبدو مثل بقع قوس قزح، فيما تنتقل الألوان عادةً من اللون الأحمر الأقرب إلى الشمس، إلى اللون الأزرق في الجهة البعيدة عن الشمس. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هناك بعض الاختلافات بين قوس قزح والشمس الوهمية، حيث ترى أقواس قزح عند النظر بعيدًا عن الشمس، في حين ترى الشمس الوهمية عندما تنظر نحو الشمس وقت الشروق أو الغروب بالقرب من الأفق.