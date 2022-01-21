نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > بالفيديو.. مواطن يروي قصة نجاحه في تأسيس متحف نوعي للشاي بالخبر
21/01/2022   12:06 م

بالفيديو.. مواطن يروي قصة نجاحه في تأسيس متحف نوعي للشاي بالخبر

+ = -
807

روى المواطن وائل الدغفق، قصة نجاحه في تأسيس متحف للشاي في الخبر بمختلف أنواعه بعد تجميع كل الأدوات الخاصة به من مختلف أنحاء العالم على مدار سنوات طويلة.

وقال الدغفق وفقاً لقناة “العربية”، إن القصة بدأت مع وجود شغف لديه بجمع أدوات الشاي والقهوة ومن ثم وضعها للعرض منذ عام 1980، قبل أن يهتم بها بصورة أكبر ويحولها إلى متحف خلال السنوات القليلة الماضية.

ونوه إلى أنه نجح في جمع أنواع متعددة من أدوات الشاي التي لا حصر لها من الصين وموريتانيا ودول أوروبا وأفريقيا والخليج العربي.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مواطن يروي قصة نجاحه في تأسيس متحف نوعي للشاي بالخبر

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885194874.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.