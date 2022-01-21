بالفيديو.. مواطن يروي قصة نجاحه في تأسيس متحف نوعي للشاي بالخبر

روى المواطن وائل الدغفق، قصة نجاحه في تأسيس متحف للشاي في الخبر بمختلف أنواعه بعد تجميع كل الأدوات الخاصة به من مختلف أنحاء العالم على مدار سنوات طويلة.
وقال الدغفق وفقاً لقناة “العربية”، إن القصة بدأت مع وجود شغف لديه بجمع أدوات الشاي والقهوة ومن ثم وضعها للعرض منذ عام 1980، قبل أن يهتم بها بصورة أكبر ويحولها إلى متحف خلال السنوات القليلة الماضية.
ونوه إلى أنه نجح في جمع أنواع متعددة من أدوات الشاي التي لا حصر لها من الصين وموريتانيا ودول أوروبا وأفريقيا والخليج العربي.
“وائل الدغفق” سعودي يحكي قصة تأسيسه متحفاً للشاي بأنواعه في #الخبر شرق #السعودية
عبر:@rayan_ma1 pic.twitter.com/LKnyJvKBgp
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 20, 2022
وفق “أخبار 24”.