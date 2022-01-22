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رياضة > بالفيديو.. رسميًا.. الهلال يُعلن تعاقده مع عبدالإله المالكي حتى عام 2026
22/01/2022   8:52 ص

بالفيديو.. رسميًا.. الهلال يُعلن تعاقده مع عبدالإله المالكي حتى عام 2026

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أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، اليوم السبت، التعاقد رسميًا مع اللاعب عبدالإله المالكي قادمًا من الاتحاد.

وجرت مراسم توقيع العقد بين اللاعب ونادي الهلال في مقر النادي بالعاصمة الرياض، حيث يمتد العقد حتى 2026.

ويبدأ عقد المالكي، اعتبارًا من اليوم السبت، على أن ينتظم في صفوف الفريق بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب الوطني.

وفي سياق متصل، كانت إدارة الاتحاد قد وافقت على بيع المدة المتبقية من عقدي اللاعبين سعود عبد الحميد وعبدالإله المالكي، إثر توقيعهما في وقت سابق لنادي الهلال.وفق “أخبار 24”.

وأوضح نادي الاتحاد أنه تم الاتفاق بين الناديين على القيمة المالية والمزايا الأخرى.

بالفيديو.. رسميًا.. الهلال يُعلن تعاقده مع عبدالإله المالكي حتى عام 2026

رياضة
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