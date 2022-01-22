بالفيديو.. مُغسل موتـى يروي موقفًا فاجأه أثناء تغسيل شاب ثلاثيني

وى المتطوع بتغسيل الموتى، فيصل الغيث، موقفًا فاجأه أثناء تغسيل شاب ثلاثيني مـيت في منتصف الليل.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أنه أثناء تغسيل ميت ثلاثيني، فوجئ بنور وبشاشة تشع من وجهه، وهو ما كان بمثابة علامة على حسن الخاتمة.
وأضاف فيصل الذي أمضى 17 عامًا في تغسيل المـوتى، أنه كان حريصًا على معرفة بعض التفاصيل عن حياة هذا الشاب، ليتبين له أنه كان يقضي حوائج الناس بشكل دائم، مشيرًا إلى أن بعض علامات حسن الخاتمة يمكن أن تظهر أثناء تغسيل المـوتى.
فيديو | فيصل متطوع بغسيل المـوتى منذ 17 عاما.. وفيصل لـ #برنامج_120: علامة حسن وسوء الخاتمة للميت نراها يوميا#الإخبارية pic.twitter.com/QAXV5RJK3N
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 21, 2022
وفق “أخبار 24”.