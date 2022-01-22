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جديد المحليات > بالفيديو.. مُغسل موتـى يروي موقفًا فاجأه أثناء تغسيل شاب ثلاثيني
22/01/2022   8:52 ص

بالفيديو.. مُغسل موتـى يروي موقفًا فاجأه أثناء تغسيل شاب ثلاثيني

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وى المتطوع بتغسيل الموتى، فيصل الغيث، موقفًا فاجأه أثناء تغسيل شاب ثلاثيني مـيت في منتصف الليل.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أنه أثناء تغسيل ميت ثلاثيني، فوجئ بنور وبشاشة تشع من وجهه، وهو ما كان بمثابة علامة على حسن الخاتمة.

وأضاف فيصل الذي أمضى 17 عامًا في تغسيل المـوتى، أنه كان حريصًا على معرفة بعض التفاصيل عن حياة هذا الشاب، ليتبين له أنه كان يقضي حوائج الناس بشكل دائم، مشيرًا إلى أن بعض علامات حسن الخاتمة يمكن أن تظهر أثناء تغسيل المـوتى.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مُغسل موتـى يروي موقفًا فاجأه أثناء تغسيل شاب ثلاثيني

جديد المحليات
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