“الحصيني”: ذروة الموجة الباردة على الرياض والشرقية فجر اليوم.. وإمكانية تشكل صقيع بالشمالية

توقع الباحث والخبير في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تصل الموجة الباردة إلى ذروتها في عدد من مناطق المملكة فجر اليوم (السبت) دون وجود أي حالة ممطرة لمدة 5 أيام مقبلة.
وقال الحصيني، إن ذروة تلك الموجة الباردة ستكون على عموم مناطق الرياض والقصيم وشمال وغرب المنطقة الشرقية وشرق الغربية مع بقائها في الشمالية وسط فرص بتشكل حالة صقيع عليها.
وكان الحصيني قد توقع انكسار حدة تلك الموجة الإثنين المقبل، على أن يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر على معظم المناطق.وفق “أخبار 24”.