بالفيديو والصور.. الاتحاد يحقق فوزًا قاتلا أمام الفيصلي ويواصل الانفراد بصدارة الدوري

حقق فريق الاتحاد فوزًا قاتلا أمام نظيره الفيصلي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الـ 18 بدوري المحترفين.
وجاء الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 88 عن طريق البرازيلي رومارينهو، بعد ركنية من الجانب الأيمن حولها لاعب الاتحاد بتسديدة في شباك مرمى الفيصلي.
وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 41 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 16 نقطة بالمركز الخامس عشر.
وإليكم ملخصًا لأحداث المباراة
وجاءت أول فرصة خطيرة لفريق الاتحاد في الدقيقة 10، عندما قاد عبدالرحمن العبود هجمة من الجانب الأيسر وسدد الكرة بعدها في اتجاه المرمى لكنها اصطدمت في دفاع الفيصلي.
وبعد مرور أول 15 دقيقة من زمن المباراة ظهر الاتحاد مسيطراً على مجريات اللعب مع تراجع للفيصلي إلى مناطق دفاعه واللعب على الهجمات المرتدة.وفق “أخبار 24”.
وسجل البرازيلي روماينيهو الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 26، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.
وأجرى مدرب الفيصلي تغييرا في تشكيل الفريق بدخول اللاعب صالح العباس بدلا من محمد الصعيري في الدقيقة 30.
وقرر المدير الفني للاتحاد كوزمين كونترا إجراء أول تبديل بدخول اللاعب عوض الناشري بدلا من كريم الأحمدي في الدقيقة 45 من زمن المباراة.
وأهدر فهد المولد فرصة لتسجيل الهدف الأول، بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد بقدمه اليسرى في الدقيقة 52، لكن كرته خرجت أعلى العارضة.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الفيصلي صالح القميزي في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.
ودخل اللاعب هارون كامارا في تشكيل الاتحاد في الدقيقة 63 بدلا من زميله في الفريق عبدالرحمن العبود.
هدددددف!⚽️
د88′ الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق رومارينهو
الاتحاد 1 × 0 الفيصلي#الاتحاد_الفيصلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/UJGvpO2egf
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 21, 2022