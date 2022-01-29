“الشؤون الإسلامية” تسلّم مصر 100 ألف نسخة من المصحف الشريف غدًا

تسلّم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بمقر سفارة المملكة في العاصمة المصرية القاهرة غداً، الدفعة السادسة من هدية خادم الحرمين الشريفين البالغة 100 ألف نسخة من إصدارات المجمع من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام وترجمات القرآن الكريم إلى جمهورية مصر العربية.
يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفي إطار رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.
وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن هذه الدفعة امتداد لما تم إرساله، ليصل إجمالي النسخ التي وصلت لمصر قرابة الربع مليون نسخة من المصحف الشريف، لتوزيعها بالتنسيق مع وزارة الخارجية ممثلة بسفارة المملكة، على الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.
وبهذه المناسبة، نوّه إلى ارتفاع معدل إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من 9 ملايين نسخة سنويا إلى 20 مليون نسخة سنوياً، وذلك بفضل الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين وبالمتابعة الدؤوبة من ولي العهد.
وأشار إلى ارتفاع إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف حتى نهاية عام 2021 أكثر من 345 مليون نسخة، وزع منها أكثر من 320 مليون نسخة هدية من حكومة المملكة للمسلمين في أرجاء المعمورة، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة عزها وتقدمها واستقراراها وأن يجزي ولاة أمرها خير الجزاء.
وفق “أخبار 24”.