أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن انطلاق 126 باحثًا وباحثة اليوم ( السبت) على متن سفينتي “أوشن إكسبلورر” و”عزيزي” ، من ميناء جدة الإسلامي، لتنفيذ عدد من البرامج البحثية غير المسبوقة عن البيئة البحرية والتنوع الأحيائي في البحر الأحمر.
وأوضح المركز أن الرحلة البحثية، التي تستمر قرابة 19 أسبوعًا، تهدف لتقديم تصور عن بيئات البحر الأحمر، مع دراسة أنواع الثدييات والتنوع الأحيائي، بالإضافة لدراسة الخصائص البيئية الفيزيائية والكيميائية.
وأشار إلى أن الباحثين عقب انتهاء رحلتهم سيقدمون خرائط للشعب المرجانية والحشائش البحرية والسلاحف البحرية وغيرها من الكائنات. وفق “أخبار 24”.