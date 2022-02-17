بالفيديو والصور.. الهلال يمطر شباك الشباب بخماسية في أول ظهور لـ”دياز”

حقق نادي الهلال بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، فوزًا كبيرًا على نظيره الشباب بنتيجة (5-0)، خلال اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الـ21 من دوري المحترفين.
ونجح مهاجم نادي الهلال أوديون إيغالو في تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة رائعة من البيروفي أندريه كاريلو عند الدقيقة “18”.
وواصل نادي الهلال الضغط على مرمى الشباب، ونجح كاريلو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة “25” بعد تسديدة قوية.
واستطاع موسى ماريغا تسجيل الهدف الثالث لنادي الهلال، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة “29”.
وأضاف أوديون إيغالو الهدف الرابع لنادي الهلال والثاني له في المباراة، عند الدقيقة “43” لينهي على أحلام الشباب قبل نهاية الشوط الأول.
وحاول نادي الشباب تسجيل هدف تقليص الفارق مع بداية الشوط الثاني، عن طريق كارلوس جونيور ولوسيانو فييتو.
ودفع المدير الفني لنادي الشباب، شاموسكا، بلاعب الوسط ألفريد ندياي بدلًا من حسين القحطاني في الدقيقة “46” لتنشيط وسط الملعب.
وحصل ندياي على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة، عند الدقيقة “56”، قبل أن يجري رامون دياز تبديلين بنزول متعب المفرج وسعود عبد الحميد في الدقيقة “58”.
ونال لاعب الهلال سعود عبدالحميد، البطاقة الصفراء بعد دخوله المباراة بدقيقتين فقط، فيما زاد ندياي من متاعب الشباب وحصل على البطاقة الصفراء الثانية ليلعب فريقه بـ10 لاعبين من الدقيقة “64”.
وأجرى شاموسكا 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول المهاجم الكاميروني، جون ماري وتركي العمار وناصر العمراني بدلًا من بانيغا وهتان باهبري ولوسيانو فييتو.وفق “أخبار 24”.
فيما منح رامون دياز الفرصة للبرازيلي ميشيل ديلجادو ومصعب الجوير على حساب أندريه كاريلو وسلمان الفرج الذي نال البطاقة الصفراء أثناء خروجه.
ونجح موسى ماريغا في تسجيل الهدف الخامس لنادي الهلال بعد تمريرة ياسر الشهراني عند الدقيقة “83” من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة رفع نادي الهلال رصيده إلى النقطة 34 في المركز الرابع ولديه 3 مباريات مؤجلة، فيما توقف رصيد الشباب عند 40 نقطة في المركز الثالث.