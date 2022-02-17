بالفيديو والصور.. قطار الاتحاد يتعطل بتعادل مثير أمام التعاون في الدوري

سقط فريق الاتحاد في فخ التعادل أمام نظيره التعاون، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الـ 21 بدوري المحترفين
سجل الاتحاد الهدف الأول عن طريق عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة2، قبل أن يتعادل التعاون في الدقيقة 59 عن طريق مصطفى فتحي.
وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 48 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما وصل التعاون إلى 22 نقطة بالمركز العاشر.
ملخص المباراة
وتقدم الاتحاد بهدف مبكر في الدقيقة الثانية، بعدما استغل اندريه فيليبي خطأ من دفاع التعاون ويحصل على الكرة، قبل أن يمررها إلى عبدالرزاق حمدالله الذي سددها في المرمى بنجاح.
وفي الدقيقة السابعة سدد لاعب التعاون ميدران تصويبة صاروخية في اتجاه المرمى لكن الحارس غروهي تصدى لها ببراعة وأبعدها عن مرماه لركلة ركنية.
وأشهر حكم المباراة أول بطاقة صفراء في المباراة في الدقيقة 17 وكانت من نصيب لاعب الاتحاد أندريه فيليبي.
وشهدت الدقيقة 37 حصول لاعب التعاون طارق عبدالله على بطاقة صفراء.
ومع بداية الشوط الثاني للمباراة أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب التعاون سعد بالعبيد.
وأهدر فهد المولد هدفا محققا لفريق الاتحاد في الدقيقة 47، بعد تمريرة من حمدالله جعلته ينفرد بالحارس لكن كاسيو تصدى للكرة وأبعدها عن مرماه.
وتمكن المصري مصطفى فتحي من تسجيل هدف التعادل لفريق التعاون في الدقيقة 59، مستغلا خطأ من حارس الاتحاد مارسيلو غروهي.
وفي الدقيقة 70، قرر المدير الفني لفريق الاتحاد كوزمين كونترا الدفع بعبدالرحمن العبود بدلا من عبدالعزيز البيشي.
وأجرى فريق التعاون تبديلا ثنائيا في الدقيقة 72 بدخول عبدالله العييري وحسن العمري بدلا من فهد الرشيدي وسميحان النابت.وفق “أخبار 24”.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الاتحاد زياد الصحفي.
وقرر مدرب الاتحاد الدفع باللاعب هارون كمارا في الدقيقة 88 بدلا من زميله فهد المولد، في محاولة لتنشيط الشق الهجومي وتسجيل هدف الفوز.
وقبل صافرة النهاية أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب العمري في الدقيقة 90+4، ليكمل فريقه ما تبقى من اللقاء بـ 10 لاعبين.
هدددددف!⚽️
د2′ الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق حمدلله
التعاون 0 × 1 الاتحاد#التعاون_الاتحاد#يوم_التأسيس#قنوات_SSC pic.twitter.com/zX5SuoqNmy
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 17, 2022
هدددددف!⚽️
د59′ هدف التعادل لـ التعاون عن طريق غروهي “بالخطأ في مرماه”
التعاون 1 × 1 الاتحاد#التعاون_الاتحاد#يوم_التأسيس#قنوات_SSC pic.twitter.com/9LROcrXFpP
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 17, 2022