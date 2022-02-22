بالفيديو.. “الدوسري” يعلق على احتفاليته ضد النصر.. ويوجه رسالة لجماهير الهلال

وجه لاعب فريق الهلال، سالم الدوسري رسالة إلى جماهير فريقه، بعد الفوز على النصر بثنائية مقابل هدف، أمام نظيره النصر، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، في الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال في تصريحات صحفية، عقب انتهاء المباراة: “هدفنا كان واضحا في مباراة النصر، هو الفوز.. وفي مثل هذه المباريات خروج المغلوب دائما ما تظهر شخصية الكبار”.
وأضاف الدوسري: “الخبرة واحترافية بعض اللاعبين هي من حسمت المباراة.. والحمد لله استطعنا أن ندير المباراة بالشكل المطلوب.. وإن شاء الله سنرجع للمستوى المطلوب”.
وواصل الدوسري: “جماهير الهلال دائما خلفنا.. وهذا أقل شيء نقدمه لهم.. واحتفاليتي في المباراة ضد النصر.. هذه خاصة لي بالتورنيدو “. وفق “أخبار 24”.
كما أوضح سالم الدوسري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ألف مبرووك لجميع المنتمين لهذا الكيان الكبير.. نفرح اليوم.. وبعدها نفكر في الجاي.. ويا حلو التعبير عن الفرحة معكم ومشاركتكم يا أعظم جمهور”.
بهذه النتيجة أقصى الهلال نظيره النصر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وحجز مقعدا في نصف نهائي البطولة في انتظار الفائز من مباراة الشباب أمام نظيره الأهلي.
الف مبرووك لجميع المنتمين لهذا الكيان الكبير💙
نفرح اليوم.. وبعدها نفكر في الجاي💪..
ويا حلو التعبير عن الفرحة معكم ومشاركتكم يا اعظم جمهور 😂🙏💙 pic.twitter.com/LJba5ikKxG
— سالم الدوسري (@salem_d29) February 21, 2022