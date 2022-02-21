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رياضة > بالفيديو.. مشادة بين لاعبي النصر والهلال بعد انتهاء الديربي في كأس الملك
21/02/2022   11:56 م

بالفيديو.. مشادة بين لاعبي النصر والهلال بعد انتهاء الديربي في كأس الملك

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نشبت مشادة بين لاعبي فريق النصر ولاعبي الهلال، بعد انتهاء المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وفور إطلاق الحكم الجزائري مصطفى غربال، صفارة نهاية المباراة التي انتهت بفوز الهلال بثنائية مقابل هدف، على ملعب “مرسول بارك” رصدت عدسات الكاميرات مشادة كلامية بين سلمان الفرج وعدد من لاعبي النصر.

بهذه النتيجة أقصى الهلال نظيره النصر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وحجز مقعدا في نصف نهائي البطولة في انتظار الفائز من مباراة الشباب أمام نظيره الأهلي.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مشادة بين لاعبي النصر والهلال بعد انتهاء الديربي في كأس الملك

رياضة
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