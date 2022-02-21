بالفيديو.. مشادة بين لاعبي النصر والهلال بعد انتهاء الديربي في كأس الملك

نشبت مشادة بين لاعبي فريق النصر ولاعبي الهلال، بعد انتهاء المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وفور إطلاق الحكم الجزائري مصطفى غربال، صفارة نهاية المباراة التي انتهت بفوز الهلال بثنائية مقابل هدف، على ملعب “مرسول بارك” رصدت عدسات الكاميرات مشادة كلامية بين سلمان الفرج وعدد من لاعبي النصر.
بهذه النتيجة أقصى الهلال نظيره النصر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وحجز مقعدا في نصف نهائي البطولة في انتظار الفائز من مباراة الشباب أمام نظيره الأهلي.
#عاجل | مشادة بين لاعبي فريقي #النصر_الهلال فور نهاية المباراة pic.twitter.com/8z3Wn09XN8
— الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) February 21, 2022
وفق “أخبار 24”.