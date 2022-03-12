“الداخلية”: ضبط أكثر من 13 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفَّذة خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت الوزارة أن الحملات التي نُفِّذت خلال الفترة 3-9 مارس الجاري أسفرت عن ضبط أكثر من 13.3 ألف مخالف للأنظمة، منهم أكثر من 3.5 ألف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 3.9 أألف مخالف لنظام أمن الحدود، ونحو ألفي مخالف لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 253 شخصًا، 38% منهم يمنيو الجنسية، و58% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 172 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.
وأضافت أنه تم ضبط 6 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستُّر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 102 ألف وافد مخالف، منهم أكثر من 90 ألف رجل، ونحو 12 ألف امرأة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إحالة أكثر من 90 ألف مخالف إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة أكثر من 2.7 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 8.5 ألف مخالف.