أمير منطقة حائل يكرم الفائزين بجائزة وسام المراعي “متميزون” في قطاع الجمعيات الأهلية

كرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، الفائزين بجائزة (متميزون)، والتي ترعاها وتدعمها شركة المراعي لتكريم العاملين في قطاع الجمعيات الأهلية بمنطقة حائل، وذلك في حفل أقيم يوم الثلاثاء 15 مارس 2022، بمقر إمارة منطقة حائل.
وشهد الحفل تكريم الفائزين في مساري الجائزة، حيث يُعنى المسار الأول بتكريم المتميزون من العاملين في قطاع الجميعات الأهلي، والحصول على جائزة الإبداع والابتكار، حيث جاء في المركز الأول في هذا المسار، وليد عبدالله الشدوخي، والثاني مرام خلف الجزاع، والثالث رشيد محسن العتيبي.
وجاء الفائزون بالمسار الثاني، والحصول على جائزة التميز الوظيفي للموظفين الذين يقدمون معدلات أداء متميزة في عملهم، حيث جاء في المركز الأول أحمد عبدالله الفريدي، والثاني بشاير فهد الشمري، والثالث خالد غالب الشمري. وفي هذا السياق، قال قال عبد الله العتيبي، رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في المراعي: “نبارك للفائزين بجائزة متميزون، والحصول على وسام المراعي في مجال العمل بقطاع الجمعيات الأهلية، ونؤكد أن رعاية ودعم المراعي لجائزة متميزون يأتي من خلال حرصها على القيام بمسؤوليتها الاجتماعية في المملكة بكل السبل الممكنة، وتقديم العديد من البرامج والمبادرات والجوائز التي تهدف إلى إحداث أثر إيجابي حقيقي في المجتمع”.
وتابع العتيبي: “نحن اليوم نكرم الفائزين بوسام المراعي للتميز في قطاع الجمعيات الأهلية بالتعاون مع جمية التنمية البشرية في حائل، بهدف تشجيع وتحفيز العالمين في الجمعيات الأهلية في منطقة حائل. وإبراز جهود العاملين المتميزين في قطاع الجمعيات الأهلية في منطقة حائل، وتكريمهم وتحفيز العاملين في هذا القطاع، وخلق روح من التنافس”.