نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > اعتبارًا من اليوم.. تشغيل الميناء الجاف بالرياض تحت مظلة “العالمية للموانئ”
17/03/2022   6:32 م

اعتبارًا من اليوم.. تشغيل الميناء الجاف بالرياض تحت مظلة “العالمية للموانئ”

+ = -
521

أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانئ “SGP”، بدء عمليات الشغيل الفعلي للميناء الجاف بالرياض (RDP)، اعتبارا من اليوم (الخميس)، تحت مظلة جديدة باسم الشركة السعودية العالمية للموانئ بالرياض “إس جي بي الرياض”.

وأوضحت الشركة أن عملية التسليم بين الشركتين جاءت بسلاسة وخلال فترة وجيزة بعد توقيع اتفاقية بناء وتشغيل ونقل للملكية بنظام (BOT) بين الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” والشركة السعودية العالمية للموانئ “إس جي بي” منذ توقيع الاتفاقية في 7 ديسمبر .

وأعلنت أن عملية التسليم تمت من خلال المحافظة على القوى العاملة ونقل الأصول وإشراك المهتمين بالميناء الجاف قبل عملية التسليم، ومناقشتها مع أصحاب المصلحة بالتعاون مع الغرفة التجارية والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً “تبادل” وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك .

وأبانت أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها “إس جي بي” بهدف تطوير نظام العمل بالميناء الجاف بالرياض، وتوفير خدمات لوجستية أكثر كفاءةً وتكاملًا، إذ من المتوقع أن تستثمر “إس جي بي” أكثر من 250 مليون ريال في تطوير النظام البيئي لميناء الرياض الجاف. وفق “أخبار 24”.

اعتبارًا من اليوم.. تشغيل الميناء الجاف بالرياض تحت مظلة “العالمية للموانئ”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885203145.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.